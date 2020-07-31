Суд приговорил к условному сроку охранника школы в Перми, где на детей напали с ножом

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Мотовилихинской районный суд Перми приговорил к трем годам условно женщину-охранника школы № 127 города Перми, где в январе 2018 года двое подростков с ножами ранили учеников и учительницу. Ранее районный суд ее оправдал, но затем это решение было отменено кассационной инстанцией и возвращено на новое рассмотрение, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Мотовилихинского суда.

"Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека"). Наказание назначено в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказала собеседница агентства.

В январе 2018 года двое подростков пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Пострадали десять человек, нападавших задержали.

По версии следствия, именно охранник допустила подростков в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале. Мотовилихинский районный суд Перми в октябре 2019 года признал женщину виновной по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и приговорил ее к двум годам ограничения свободы, в конце ноября краевой суд оправдал ее с правом на реабилитацию. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в апреле 2020 года отменил оправдательный приговор Мотовилихинского районного суда Перми.

В настоящее время оба подростка, одного из которых признали невменяемым, отбывают наказание в колонии. Одного фигуранта дела приговорили к девяти годам и восьми месяцам заключения, второго - к семи годам лишения свободы, также он проходит принудительное амбулаторное лечение у психиатра.