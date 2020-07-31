Сотрудник Администрации аэропортов пойдет под суд за злоупотребление на 720 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главного специалиста отдела стройконтроля Администрации гражданских аэропортов о злоупотреблением полномочиями с ущербом на 720 млн рублей направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста отдела строительного контроля ФГУП "Администрация гражданских аэропортов", - сообщила Короткова. - Уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу". Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, в июле 2015 года фигурант с руководителем проекта и ведущим специалистом группы управления проектами Администрации гражданских аэропортов подписали акты приемки объекта, зная, что очистные сооружения поверхностных стоков и площадка для обработки противообледенительной жидкостью аэропорта Внуково находились в нерабочем состоянии. В соответствии с подписанными актами выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию. Строительство объектов так и не завершено, их эксплуатация невозможна. Таким образом, более 720 млн рублей, выделенные в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", потрачены на строительство объектов, которые невозможно использовать по назначению.

Уголовное дело по обвинению руководителя проекта и ведущего специалиста группы управления проектами Администрации гражданских аэропортов выделено в отдельное производство.