Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе в Москве, пострадали три человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На Симферопольском шоссе в районе дома 16 произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате столкновения пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, спасатели Московского авиационного центра выезжали на место аварии с грузовиком на Симферопольском шоссе. Спасатели оказали первую помощь девушке 2000 года рождения и мужчине 1988 года рождения с многочисленными травмами - рваные раны, сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, после чего передали их бригаде скорой помощи для госпитализации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что столкнулись три автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено.

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