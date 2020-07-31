В Дзержинске локализовали пожар на складе полиэтиленовой продукции

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожар на складе полиэтиленовой продукции "Полимериндустрия" в городе Дзержинске Нижегородской области локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:43 пожар локализован на площади 1500 кв. метров. На месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации привлечено 69 человек и 21 единица техники.

Информация о пожаре на складе готовой продукции "Полимериндустрия" поступила в 12:45 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м, позже площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Угроза распространения огня на другие здания отсутствует, погибших и пострадавших нет.