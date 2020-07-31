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В Волгограде арестовали шестерых подозреваемых в экстремизме

Они будут находиться под стражей до 28 сентября
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в пятницу избрал меру пресечения всем шести подозреваемым в экстремизме в виде заключения под стражу. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки", - сказала Вальковская.

Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Волгоградской области задержали организатора и пятерых участников ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". В их отношении возбудили уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). По местам проживания задержанных изъяли значительное количество литературы, включенной Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов, и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к организации "Таблиги Джамаат".

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