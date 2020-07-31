Срок следствия по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" продлили до 6 ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Срок следствия по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова продлен до 6 ноября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Дорогомиловского суда, рассматривающего вопрос о продлении срока содержания в изоляторе.

"Учитывая, что срок следствия продлен для необходимости провести очные ставки с частью потерпевших, допросить свидетелей, предъявить обвинение Воронцову в окончательной редакции, передать дело в прокуратуру. В связи с этим прошу продлить срок содержания под стражей на весь срок следствия - до 6 ноября", - сказал следователь, обосновывая ходатайство о продлении содержания Воронцова в СИЗО.

Потерпевший Расим Курбанов просит предоставить ему госзащиту, так как чувствует от него угрозу в свой адрес.

"Потерпевший Расим Курбанов попросил о госзащите, это есть в материалах дела. При этом преступление, по версии следствия, было совершено в 2017 году, до 2020 года он общался со мной, поздравлял с днем рождения, а также доверял мне быть его представителем в судах по делу о его увольнении. То есть он только в 2020 году заявил о преступлении, которое я якобы совершил три года назад, и только сейчас меня стал бояться", - рассказал Воронцов.

Также он высказался по поводу сути обвинений в свой адрес. "Курбанов утверждает, что я угрожал распространением его фотографий интимного содержания. Но ранее, в ходе гражданского процесса в Мещанском суде, он заявил, что на фотографии изображен не он", - сказал обвиняемый. Он также подчеркнул, что, хотя в отношении него и возбуждено семь уголовных дел, обвинение предъявлено лишь по одному - о вымогательстве у Курбанова. "По ряду других истек срок давности, а также не предусмотрена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Воронцов.

В отношении него возбуждены и расследуются семь уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще два по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже вышел. Еще два дела по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти") соединены в одно производство следственным управлением по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве", - сказал адвокат.

7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.