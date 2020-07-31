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Дело священника Николая Стремского

Обвиняемому в изнасиловании священнику Николаю Стремскому продлили арест

Под стражей он будет находиться до 12 сентября

ОРЕНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга продлил срок содержания в СИЗО священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В ходатайстве обвиняемого и его адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест отказано. Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей продлили до 12 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, Стремского следственные органы обвиняют по трем статьям УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей"). Потерпевшими признаны семеро детей, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.

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РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
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