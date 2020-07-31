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Жительница Калмыкии полностью признала вину в похищении ребенка в Ростовской области

С ее участием проведена проверка показаний на месте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили жительнице Калмыкии обвинение в похищении новорожденного в ростовском Сальске, женщина полностью признала свою вину. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России по Ростовской области предъявлено обвинение 40-летней жительнице Республики Калмыкия в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение новорожденного")", - говорится в сообщении.

По данным СК, свою вину в совершении преступления женщина признала полностью. С ее участием проведена проверка показаний на месте. "Следователем в отношении обвиняемой назначено проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 25 июля 2020 года 40-летняя жительница Республики Калмыкия проникла в родильное отделение больницы МБУЗ ЦРБ Сальского района, где похитила новорожденного мальчика. В этот же день следователи задержали женщину по подозрению в похищении, а ребенка вернули матери. В настоящий момент она находится под арестом.

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