Полиция Москвы установила новые эпизоды мошенничества в отношении онкобольных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские выявили новые эпизоды многомиллионных мошенничеств в отношении онкобольных, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

21 мая сообщалось, что в Москве были задержаны шесть человек, которые обещали онкобольным платное лечение в лучших клиниках столицы, а после получения денег отправляли клиентов на обычное лечение по полисам ОМС. Общий ущерб превысил 10 млн рублей. "В ходе дальнейшего расследования сотрудниками полиции выявлены дополнительны эпизоды противоправной деятельности троих ранее задержанных подозреваемых. Ущерб от их действий составил более 1,4 млн рублей", - сказали в главке.

По данным МВД, подозреваемые незаконно получали от каждого из них от 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Они действовали от имени компаний с известными названиями, клиентов находили в интернете, после чего договаривались с ними по телефону. Специальные координаторы уже договаривались с больницами. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Расследование уголовного дела продолжается.