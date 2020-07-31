Арест обвиняемого в получении взяток чиновника Минпромторга продлили до 16 октября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на 2,5 месяца продлил арест начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвану Гайрбекову, обвиняемому в получении двух взяток. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения в отношении остальных фигурантов дела продлена до той же даты.

"Постановлением районного суда до 16 октября продлена мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Гайрбекова Ризвана. Мера пресечения в отношении других фигурантов продлена на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

4 июня Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил Гайрбекова в СИЗО. Чиновнику предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток. Общая сумма взяток по делу варьируется, по данным источника, от 4 млн рублей до 4,5 млн рублей. Как сообщается на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса. Вину он не признает.

По данным Главного следственного управления СК по Москве, в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Со слов источника, знакомого с материалами дела, две переданные чиновнику Минпромторга взятки были предназначены для получения генеральным директором ООО "Нижегородское авиационное общество" Василием Клепаловым (ему также продлен срок ареста) разрешения на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензии на один из видов техники компании.

По делу проходит сотрудник компании предполагаемого взяткодателя, которому следствие инкриминирует посредничество в передаче Гайрбекову взятки в особо крупном размере. По данным источника ТАСС, он дал признательные показания, как и другой обвиняемый в посредничестве во взяточничестве - заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш, который находится под домашним арестом.

ООО "Нижегородское авиационное общество" является крупнейшей компанией в Приволжском федеральном округе по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники. Компания имеет лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения.