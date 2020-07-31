В Нижегородской области начальник отдела МВД обвиняется в посредничестве во взяточничестве

ТАСС, 31 июля. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении начальника 4-го отдела УЭБиПК МВД России по региону, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника 4-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 30 июля этого года гражданин передал взятку в 300 тыс. рублей начальнику отдела областного главка МВД, выступающему в качестве посредника, чтобы тот передал деньги должностным лицам компании "Транснефть - Верхняя Волга". За это они должны были не реагировать на выявленные нарушения, связанные с хищением топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащего акционерному обществу.

"Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В отношении гражданина, давшего взятку, следователями СК также возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 291 УК РФ", - отметили в СК.

Обоим фигурантам предъявили обвинение. В их отношении в суде рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации ГУ МВД России по региону, сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.