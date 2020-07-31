Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Липецкой области

ТАСС, 31 июля. Столкновение двух легковых автомобилей в Липецкой области стало причиной гибели трех человек, среди которых один несовершеннолетний. Еще четверо пострадали, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

"В ДТП с участием двух легковых автомобилей, предварительно, семеро пострадавших. Из них трое погибли, в том числе один несовершеннолетний", - сказала Снежкова.

По ее словам, по предварительным данным, один легковой автомобиль столкнулся с другим, стоящим на обочине.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Липецкой области, ДТП с участием легковых автомобилей Ford Kuga и Mitsubishi Outlander произошло в 16:00 мск на 439-м километре трассы М-4 "Дон" в Хлевенском районе.