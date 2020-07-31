Несколько человек распылили слезоточивый газ в отделении банка в Берлине

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Несколько человек совершили нападение на филиал банка в столице ФРГ, распылив внутри помещения слезоточивый газ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель берлинской полиции Тило Каблиц.

"Мы предполагаем, что четыре человека проникли внутрь филиала Postbank и распылили там слезоточивый газ", - проинформировал он. По словам собеседника агентства, удалось ли что-либо похитить злоумышленникам, пока не известно. "Мы не можем сказать, было ли это ограблением или попыткой ограбления", - отметил он.

В правоохранительных органах не исключили, что речь может идти о хулиганстве. Предполагаемые преступники до сих пор на свободе.

11 человек, которые находились внутри отделения банка, обратились за медицинской помощью из-за рези в глазах и затрудненного дыхания, добавил Каблиц.