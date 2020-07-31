Галямина сообщила, что СК проводит обыск на ее даче по делу о несанкционированных акциях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК проводят обыск на подмосковной даче муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой по делу о неоднократном участии в несанкционированных акциях. Об этом журналистам сообщила сама Галямина.

"Ко мне на дачу приехала полиция и сотрудники СК. Начался обыск", - сказала она.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве ТАСС сообщили, что в отношении Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По версии следствия, начале июля это года Галямина разместила в интернете призывы к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы. На него пришли не менее 150 человек. До этого Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Дадин и Котов. Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину она не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.