Мосгорсуд приговорил к 15 годам двух обвиняемых в убийстве мужчины в Тбилиси в 2017 году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Астрахани Эмина Ахмедова и жителя Сургута Гусейна Искендерова, расстрелявших мужчину в Тбилиси. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы ТАСС в пятницу.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил каждого подсудимого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, заявили в прокуратуре Москвы.

Как уточнили в ведомстве, "установлено, что 11 сентября 2017 года Ахмедов совместно с Искендеровым, находясь в Тбилиси (Грузия) на автостоянке около двух ресторанов, совершили убийство сидевшего в автомобиле 42-летнего мужчины. Сообщники произвели не менее девяти выстрелов из двух единиц нарезного огнестрельного оружия калибра 9 мм, причинив потерпевшему многочисленные проникающие пулевые ранения головы, груди, живота". От полученных ранений он умер на месте. По данным следствия, перед убийством Ахмедов и Искандеров две недели следили за передвижением потенциальной жертвы, выбирая место для убийства.