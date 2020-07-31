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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Дзержинске

К тушению привлекали пожарный поезд

ТАСС, 31 июля. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полиэтиленовой продукции в Дзержинске Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-лужбе ГУ МЧС России по региону.

"В 17:45 объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Угроза распространения огня на другие здания отсутствовала, погибших и пострадавших нет. К тушению привлекали 69 человек и 21 единицу техники. Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров, у здания на площади 1 тыс. кв. метров обрушилась кровля. К тушению привлекали пожарный поезд.

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РоссияНижегородская область
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