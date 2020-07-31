Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии

ТАСС, 31 июля. Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщил телеканал "Сик".

По его данным, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено.