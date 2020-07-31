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Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии

По данным СМИ, погиб один человек, еще 50 пострадали
Описание
© EPA/NUNO ANDRE FERREIRA, архив

ТАСС, 31 июля. Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщил телеканал "Сик".

По его данным, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено.

 

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