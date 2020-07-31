Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии

ТАСС, 31 июля. Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщил телеканал "Сик".
По его данным, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено.
Portugal : On signale un accident de train à grande vitesse au Portugal qui aurait fait 1 mort et 50 blessées pic.twitter.com/YIvPXpyhTM— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 31, 2020