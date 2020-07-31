Прокурор просит 150 тыс. рублей штрафа экс-сотруднику ГП по делу о насилии над полицейским

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Представитель прокуратуры просит назначить штраф в размере 150 тыс. рублей бывшему сотруднику Генпрокуратуры Игорю Мыльникову, признавшему вину в применении насилия в отношении полицейского в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Дорогомиловского суда Москвы, который в пятницу рассматривает это дело в особом порядке.

"Прошу признать Мыльникова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказал прокурор.

Мыльникову предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Вину он признал, полностью раскалялся в содеянном и попросил столичный суд рассмотреть его дело в особом порядке. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон, а наказание обвиняемому не может быть назначено выше двух третей от максимального.

Гособвинитель отягчающих обстоятельств не усмотрел и отметил деятельное раскаяние Мыльникова и его сотрудничество со следствием.

Как следует из характеристики личности Мыльникова, он участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, служил в спецназе, имеет знак почетного работника Генпрокуратуры России, на иждивении у него находятся супруга и два малолетних ребенка.

Последнее слово и приговор назначены на 15:00 мск 11 августа.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отказался прекращать уголовное дело и назначать вместо этого штраф Мыльникову. "Ходатайство защиты о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа отклонить", - огласила решение Юлия Рудакова.

В ходе заседания защита обвиняемого попросила прекратить уголовное дело и уголовное преследование Мыльникова и назначить ему судебный штраф. По словам адвоката, для принятия судом такого решения достаточно наличия в деле письменных извинений в адрес сотрудников отдела полиции "Филевский парк", а также документов о пожертвовании денежных средств в фонд "Покровка" со стороны Мыльникова. "У моего подзащитного две госнаграды", - отметил адвокат. По словам самого потерпевшего, принесенные ему извинения были достаточными, он поддержал ходатайство. Гособвинитель в свою очередь попросил отклонить просьбу адвоката обвиняемого.

В чем обвиняется

В пресс-службе Следственного комитета сообщали ТАСС, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве. Согласно материалам дела, Мыльников был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского. В этой связи глава СК поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который устроил пьяный дебош в ОМВД "Филевский парк". Сотрудник надзорного ведомства напал на полицейского, который предложил ему снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как мужчина был пьян и вел себя неадекватно.