Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марине Кохал, которую ранее задержали по подозрению в его убийстве, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время ей предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.

Убийство Картрайта произошло в ходе конфликта с супругой, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", - сказали в пресс-службе.