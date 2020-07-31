{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

Описание
© Александр Щербак/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марине Кохал, которую ранее задержали по подозрению в его убийстве, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время ей предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.

Убийство Картрайта произошло в ходе конфликта с супругой, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", - сказали в пресс-службе.

Теги
Россия
Прокурор просит 150 тыс. рублей штрафа экс-сотруднику ГП по делу о насилии над полицейским
Игорь Мыльников свою вину признал, в содеянном полностью раскаялся и попросил столичный суд рассмотреть его дело в особом порядке
Читать полностью