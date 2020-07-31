Во Владикавказе двоих мужчин осудили на 13 и 16 лет колонии за убийство

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. В Северной Осетии вынесли приговор по уголовному делу об убийстве общеопасным способом группой лиц. Двоих мужчин приговорили к срокам от 13 до 16 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СК РФ.

"Верховным судом Республики Северная Осетия - Алания Марат Базаев признан виновным по п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, Сергей Каргаев - по п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц", "Незаконное ношение боеприпасов")", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что вечером 29 августа 2017 года в городе Владикавказе произошла встреча Базаева с потерпевшим с целью разрешения возникшего конфликта, в ходе которой Базаев из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел не менее четырех выстрелов в потерпевшего. Каргаев стоял рядом и произвел не менее двух выстрелов в потерпевшего из имевшегося при нем огнестрельного оружия. Потерпевший умер в тот же день в лечебном учреждении.

Приговором суда Базаеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, Каргаеву - 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.