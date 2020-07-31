В Крыму директора филиала ФГКУ "Росгранстрой" арестовали по подозрению в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Директора Крымского филиала дирекции ФГКУ "Росгранстрой" и его заместителя арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В настоящее время в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела в отношении директора филиала федерального учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в городе Симферополе и его заместителя по факту получения последними взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре 2017 года и в январе 2019 года директором Крымского филиала ФГКУ "Росгранстрой" с одной из коммерческих организаций заключены государственные контракты на оказание услуг по содержанию имущества 10 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн рублей и 4,7 млн рублей.

Чиновники в декабре 2017 года потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки денежные средства в размере 15% от суммы контрактов, заявив, что в противном случае примут меры к расторжению государственных контрактов и, как следствие, к внесению коммерческой организации в реестр недобросовестных поставщиков. Предприниматели передали взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Должностных лиц филиала ФГКУ "Росгранстрой" и посредника задержали. По местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых лиц провели обыски, изъяли денежные средства и документы, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, провели иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.