Российские ученые установили обстоятельства наводнения 2019 года в Тулуне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Института водных проблем РАН с коллегами изучили условия формирования дождевых паводков в Иркутской области и оценили влияние природных и антропогенных факторов, которые привели к затоплению города Тулуна летом 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.

"Ученые рассчитали скорости и глубины водного потока в ходе затопления Тулуна. Полученные результаты станут основой при проектировании и строительстве систем инженерной защиты города, восстановлении объектов транспортной инфраструктуры и при планировании городской застройки", - говорится в сообщении.

В частности, исследователи установили, что на пике паводка старые дамбы переливались потоком воды глубиной более 2 м и не стали серьезным препятствием для водного потока. Проверенные расчеты позволили уточнить параметры вновь проектируемых дамб, чтобы снизить в дальнейшем подобные риски затопления.

"В результате исследований было опровергнуто мнение, согласно которому залом из домов, деревьев и строительного мусора в районе автодорожного моста в Тулуне мог оказать существенное влияние на глубины затопления выше по течению. Также ученые дали предложения по предотвращению образования скоплений плывущих предметов для снижения нагрузки на конструкцию моста", - пояснили в министерстве.

Кроме того, исследователи проанализировали особенности формирования скоростей и глубин водного потока в створе железнодорожного моста и дали рекомендации по восстановлению и реконструкции струенаправляющих дамб, что должно снизить риск размывов русла.