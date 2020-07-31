В Петербурге экс-зампредправления банка "Таврический" Гаркуша арестован по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша, обвиняемый в крупном мошенничестве с кредитами на общую сумму 450,2 млрд рублей, отправлен под стражу до 29 сентября 2020 года решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Гаркуши, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", - указано в сообщении. В нем отмечается, что Гаркуша обвиняется по 10 эпизодам преступления, срок ареста ему определен до 29 сентября 2020 года.

В судебном заседании Гаркуша вину не признал. Он и его адвокат просили у суда домашний арест, обвиняемый беспокоился за пожилых родственников.

По данным суда, экс-председатель правления банка "Таврический" Сергей Сомов совместно со своим бывшим заместителем Дмитрием Гаркушей и с неустановленным кругом лиц привлекал кредитные средства банка для ООО "Милан", которое не ведет предпринимательской деятельности. Гаркуша, наделенный полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, и его соучастники заключили кредитный договор с ООО "Милан" в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка на сумму 66 млн рублей, впоследствии распорядившись средствами по своему усмотрению. Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений: со счета АО "Банк Таврический" соучастники получили на счет ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450,2 млн рублей.

Банк "Таврический" в 2015 году проходил процедуру по предотвращению банкротства. Смольнинский районный суд в октябре 2017 года приговорил Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова к семи годам лишения свободы, а также к штрафам в размере 100 тыс. рублей каждого, бизнесмена Александра Сабадаша - к 8,5 года колонии общего режима. Осужденные за особо крупное мошенничество обязаны возместить банку более 189 млн рублей причиненного ущерба.