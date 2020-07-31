Пожар на складе в Дзержинске полностью потушен

ТАСС, 31 июля. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе полиэтиленовой продукции в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:37 мск 31.07.2020 г. - ликвидация последствий пожара", - отметили в пресс-службе.

Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Угроза распространения огня на другие здания отсутствовала, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К тушению привлекали 69 человек и 21 единицу техники. Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров, у здания на площади 1 тыс. кв. метров обрушилась кровля. К тушению привлекали пожарный поезд.