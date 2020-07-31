В Краснодарском крае произошел пожар на газовой АЗС

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате пожара на автогазозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 19:15 мск по прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение заправочной станции и двух автомобилей на общей площади 300 кв. м. В 20:02 пожар локализован. По предварительной информации, пострадали три человека", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести. Движение автомобильного транспорта в районе заправки ограничено.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - меняется источник информации.