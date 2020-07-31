СМИ: пожар уничтожил 10 гектаров леса на юге Франции

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Пожар уничтожил 10 гектаров леса в департаменте Ардеш на юге Франции. Об этом в пятницу сообщила газета Le Dauphine.

По ее данным, огонь вспыхнул примерно в 15:30 (16:30 мск) возле коммуны Сен-Пере. В тушении огня задействованы 4 специальных самолета и 72 пожарных. В настоящее время спасатели пытаются предотвратить распространение пламени. Жители расположенных поблизости домов были эвакуированы.

Как указывает газета, температура в этом районе в пятницу поднималась почти до 40 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 165 гектаров леса в городе Англет (регион Новая Аквитания). В последние дни на юге и в центральной Франции установилась аномально жаркая погода. Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" (Meteo France) объявила в пятницу утром предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги в 32 департаментах из-за установившейся там жары.