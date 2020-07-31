На восточном побережье Флориды ввели режим ЧС в связи с приближением урагана "Исаиас"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил в пятницу режим ЧС на восточном побережье штата в связи с приближением урагана первой категории "Исаиас".

"Хочу заверить жителей штата в том, что Флорида полностью готова к этому и другим штормам в нынешний период ураганов", - заявил он на пресс-конференции в столице штата Талахасси, которую транслировала телекомпания NBC. Власти штата, по его словам, располагают дополнительными дизель-генераторами, а также индивидуальными средствами защиты для действий в условиях пандемии коронавируса. Губернатор призвал жителей прибрежных районов запастись продуктами на семь дней.

Ураган сформировался в Атлантическом океане вблизи берегов Багамских островов, сейчас его эпицентр находится в 470 км от Нассау и смещается к северо-западу со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра в эпицентре достигает 33,3 м/сек. Как ожидается, в пятницу вечером на восточное побережье Флориды обрушаться ливневые дожди, сопровождаемые шквалистым ветром.