Данных о пострадавших россиян при аварии с поездом в Португалии нет

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Данных о том, что россияне могли пострадать при железнодорожной аварии в Португалии, в настоящий момент нет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Лиссабоне.

"Перепроверяем с местными властями, на текущий момент данных о том, что мог пострадать кто-либо из соотечественников, нет", - уточнили в диппредставительстве.

Как сообщил телеканал SIC, высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погибли два человека, десятки пострадали. В вагонах находились более 280 пассажиров. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра.

По данным газеты Publico, причиной аварии могла стать человеческая ошибка.

Поезд выехал из Лиссабона в 13:30 (15:30 мск) и следовал в город Порту, находящийся на севере страны.