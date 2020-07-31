Суд заключил под стражу депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте депутата городского Заксобрания Романа Коваля, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, вину он не признал.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Коваль вину не признал. Просил избрать домашний арест или любую иную меру, не связанную с заключением под стражу", - сказано в сообщении пресс-службы.