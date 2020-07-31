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Депутату Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что его подзащитная вину не признала

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина стала обвиняемой по делу о неоднократном участии в несанкционированных акциях. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

"Мы находимся на допросе в СК. В ходе него Галяминой стали предъявлять обвинение и сейчас она имеет статус обвиняемой. Вину моя подзащитная не признала. Допрос продолжается", - сказал адвокат.

Ранее на даче у Галяминой были проведены обыски, в ходе которых изъяли оргтехнику.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москвы ТАСС сообщили, что в отношении Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По версии следствия, в начале июля Галямина разместила в интернете призывы к участию в несогласованном митинге в центре Москвы 15 июля. На него пришли не менее 150 человек. До этого Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов. Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину она не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

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