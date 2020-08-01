В Башкирии возбудили дело о превышении полномочий при предоставлении жилья сиротам

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по материалам прокурорской проверки возбудили в отношении должностных лиц администрации Куюргазинского района Республики Башкирия из-за превышения должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"После обнаружения строительных дефектов прокуратура провела проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий в отношении должностных лиц администрации района", - говорится в сообщении. Уточняется, что в указанном многоквартирном доме было выкуплено 14 квартир на общую сумму в 11,5 млн рублей для предоставления жилья детям-сиротам.

Разрешение на реконструкцию многоквартирного дома в селе Ермолаево в эксплуатацию было выдано в 2018 году администрацией района. После ввода здания в эксплуатацию прокуратура провела проверку, в который выявила строительные дефекты. В частности, при проведении реконструкции здания не соблюдены требования проектной документации, не функционирует система вытяжной вентиляции, на фасаде не предусмотрен утеплитель, установлены однокамерные стеклопакеты, не облагорожена прилегающая к дому территория.

Указанные строительные дефекты по результатам экспертизы были признаны недопустимыми. Суд удовлетворил требование прокуратуры устранить строительные недостатки в помещении. Обязанность проведения ремонтных работ была возложена на продавца квартир.