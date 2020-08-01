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Число пострадавших при пожаре на заправочной станции на Кубани увеличилось до шести

Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу
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Описание
© Игорь Онучин/ТАСС
© Игорь Онучин/ТАСС
© Игорь Онучин/ТАСС
© Игорь Онучин/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре на газозаправочной станции в станице Васюринской Краснодарского края увеличилось до шести, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На данный момент итоговое количество пострадавших - шесть человек, еще двое обратились за медпомощью", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили рост числа пострадавших. Все они доставлены в центральную районную больницу.

В результате хлопка на газозаправочной станции в Динском районе произошло возгорание на общей площади 300 кв. м. Как сообщали в ГУ МВД России по региону, предварительно, хлопок произошел из-за того, что водитель заправлявшейся "Газели" не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака, и начал движение, повредив оборудование. Пожар ликвидирован. Полиция, прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.

Теги
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