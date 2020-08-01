Вдова рэпера Картрайта не признала вину в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Супруга украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохал не признала вину в его в убийстве, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Вину не признала", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, убийство украинского рэпера произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой Мариной Кохал. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.