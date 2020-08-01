Уголовное дело возбудили после взрыва на заправке на Кубани

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, после пожара на газозаправочной станции в районе станицы Васюринской на Кубани, где пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Следственным отделом по Динскому району СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадали шестеро граждан (п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, вечером 31 июля 2020 года в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом, расположенный в станице Васюринской. Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседница агентства уточнила, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двоих пока не определено.

В результате взрыва на газозаправочной станции в Динском районе произошло возгорание на общей площади 300 кв. м. Как сообщали в ГУ МВД России по региону, предварительно, взрыв произошел из-за того, что водитель заправлявшейся "Газели" не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака, и начал движение, повредив оборудование. Пожар ликвидирован. Полиция, прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.