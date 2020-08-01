В США гражданин Молдавии признался в соучастии в киберпреступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Гражданин Молдавии Валерьян Чиочиу в пятницу в штате Невада признал свою вину в соучастии в совершении киберпреступлений в составе группы, фактический ущерб от деяний которой превысил $568 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте прокуратуры Невады.

Власти штата инкриминировали молдаванину, который проходит в деле под кличками Екклесиаст, Сократ, Онассис и другие, оказание профессиональной поддержки транснациональной преступной группировке Infraud Organization. Поддержка в том числе заключалась в создании вредоносной программы, известной в компьютерном сообществе под названием FastPOS.

По версии прокуратуры, в состав группировки, сформированной гражданами Украины Святославом Бондаренко и России Сергеем Медведевым, входили 10,9 тыс. зарегистрированных членов по состоянию дел на март 2017 года. Медведев признал себя виновным 26 июня. Оглашение приговора молдаванину намечено на 11 декабря.

Члены Infraud Organization обвинены в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям (RICO Act). Группировка через посредников скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение. По данным Минюста США, организация нанесла предполагаемый ущерб на сумму $2,2 млрд и фактический ущерб на сумму $568 млн финансовым организациям и частным лицам.