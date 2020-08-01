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Депутата Галямину отпустили под подписку после обвинения в несанкционированных акциях

Ранее в отношении Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ, ей грозит лишение свободы до пяти лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из СК под подписку о невыезде после предъявления обвинения по делу об участии в несанкционированных акциях. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

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"Сейчас допрос окончен. Галямина отпущена из СК под подписку о невыезде", - сказал адвокат.

Ранее на даче у Галяминой были проведены обыски, в ходе которых изъяли оргтехнику.

До этого в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москвы ТАСС сообщили, что в отношении Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По версии следствия, в начале июля Галямина разместила в интернете призывы к участию в несогласованном митинге в центре Москвы 15 июля. На него пришли не менее 150 человек. До этого Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов. Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину она не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

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