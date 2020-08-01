ПДК ртути в сточных водах под "Усольехимпромом" превышена почти в 34 тыс. раз

ТАСС, 1 августа. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах на предприятии "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе - в 367 раз. Такие данные ТАСС привели источники в службах экологического и технического надзора.

"На территории предприятия "Усольехимпром", по данным проведенных исследований, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе превышена в 367 раз, бензола - в 5,2 раза. В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тыс. раз, нефтепродуктов - в 3 тыс. раз, железа - в 190 раз, меди - в 22 раза, фосфатов - в 5 тыс. раз", - сказал собеседник агентства.

В почве на территории предприятия зафиксировано превышение ПДК ртути в 32 раза, свинца - в 629 раз, нефтепродуктов - в 8,7 раза, цинка - в 5,4 раза, меди - в 21 раз.

По предварительным данным, источником такого загрязнения стал цех ртутного электролиза, который проработал с 1970 по 1998 год. На момент прекращения деятельности там накопилось 1 200 тонн ртути. Опасность представляют и другие объекты на территории предприятия. Кроме того, там же остаются 24 емкости с опасными отходами, наименования некоторых из них не установлены, их собственник также неизвестен.

Ситуация в Усолье-Сибирском

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском.