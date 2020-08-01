В Севастополе с 2014 года обезвредили около 19 тыс. снарядов времен войны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пиротехники МЧС России с 2014 года обезвредили в Севастополе около 19 тыс. снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"Всего в период с 2014 года пиротехники отряда обнаружили и уничтожили около 19 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Свыше 1,7 тыс. боеприпасов найдено и обезврежено водолазными подразделениями", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что с начала этого года специализированным отрядом ГУ МЧС России по городу Севастополю обезврежено 723 взрывоопасных предмета. Среди них авиабомбы, минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и другие боеприпасы.