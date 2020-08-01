Якутск окутал дым от лесных пожаров

ТАСС, 1 августа. Лесные пожары за рекой Алдан в Якутии стали причиной задымления в столице республики, сообщается в Telegram-канале республиканского оперштаба в субботу.

"Это дым от лесных пожаров за рекой Алдан на неохраняемой территории. Это от пожаров в Томпонском районе и на северных территориях в зоне контроля, которые возникли вдоль реки Алдан и дальше в горах. Дым в Якутск приносит северным ветром", - приводятся в сообщении слова начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова.

Уточняется, что на сегодня на территории Якутии действуют всего 18 пожаров в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах. В том числе на охраняемой зоне на территории республики идет тушение трех действующих пожаров на площади 140 га в Горном, Усть-Алданском и Намском районах. За прошедшие сутки локализовано семь лесных пожаров.

По данным синоптиков, в среду в Якутске ясная погода, без осадков, температура воздуха днем плюс 26.