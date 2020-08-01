Полиция Украины ликвидировала преступника, захватившего заложника в Полтаве

ТАСС, 1 августа. Сотрудники украинских правоохранительных органов ликвидировали мужчину, который 23 июля в Полтаве взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщается в субботу на сайте Национальной полиции Украины.

"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", - говорится в сообщении.

По данным полиции, операция прошла ночью 1 августа возле поселка Опошня Полтавской области. Полицейские в ходе нее не пострадали.

Ранее сообщалось, что заложника в Полтаве захватил бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник. В дальнейшем злоумышленник, угрожавший взорвать гранату, вместе с заложником на автомобиле покинули Полтаву. Позже Скрипник освободил заложника и скрылся в лесу. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по трем статьям - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Захват сотрудника правоохранительных органов в заложники" и "Незаконное обращение с боеприпасами".