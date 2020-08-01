В аптеке в центре Москвы двое грабителей связали фармацевта и похитили деньги из кассы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двое неизвестных с ножом в аптеке в центре Москвы связали скотчем фармацевта и похитили 23 тыс. рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в службу "02" от фармацевта поступило сообщение о разбое по улице Талалихина, дом 31/2. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение аптеки по данному адресу вошли двое неизвестных, и угрожая ножом фармацевту, скотчем связали ей руки и ноги, после чего похитили из кассы 21 тыс. рублей и 2 тыс. рублей, принадлежащие женщине, а затем скрылись", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).