В Москве из квартиры пенсионерки похитили $100 тыс.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Злоумышленник похитил $100 тыс. из квартиры 71-летней пенсионерки на востоке Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, информация о краже из квартиры на 10-й улице Соколиной горы поступила накануне в службу "02" от пенсионерки 1949 года рождения. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, подобрав ключи, проник в квартиру, где из шкафа украл $100 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту начала проверку.