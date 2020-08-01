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Три человека погибли в результате ДТП в Челябинской области

Еще один пострадал

ТАСС, 1 августа. Легковой автомобиль врезался в опору железнодорожного моста в городе Миассе в Челябинской области. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В городе Миассе в результате наезда легкового автомобиля на железнодорожную опору моста погибли два пассажира - мужчина и девушка 1982 и 2001 годов рождения. В городскую больницу были доставлены 23-летний водитель, который от полученных травм скончался, и девушка 2002 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В областном ГУ МВД добавили, что за рулем находился сотрудник отдела МВД в Миассе. Он был не при исполнении. На данный момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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РоссияЧелябинская область
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