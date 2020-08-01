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В Кузбассе водитель пикапа насмерть сбил двух подростков на мотоцикле

Авария произошла на 12-м км автодороги Карагайла - Трудармейский - Михайловка

КЕМЕРОВО, 1 августа. Водитель автомобиля УАЗ сбил мотоцикл "Иж" в Прокопьевском районе Кемеровской области, в результате ДТП 16-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли от полученных травм на месте аварии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "УАЗ Пикап" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу "Иж Юпитер 5" и совершил столкновение с ним. В результате 16-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли от полученных травм. Водитель УАЗ оставил место ДТП, но впоследствии вернулся", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на субботу на 12-м км автодороги Карагайла - Трудармейский - Михайловка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован, а водитель не имел водительских прав. Кроме того, оба подростка не пользовались мотошлемами.

По факту ДТП следователем ОМВД России по Прокопьевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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