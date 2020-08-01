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Топливозаправочная машина столкнулась с самолетом в Шереметьево

Один человек пострадал
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© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта", - сказал источник.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. "Самолет был без пассажиров", - сообщил собеседник агентства. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился. "Аэропорт работает в обычном режиме", - уточнили в экстренных службах. Причины случившегося выясняются. Повреждения получила носовая часть самолета, где образовалась трещина.

В новость были внесены изменения (10:11 мск) - добавлены подробности.

 

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Россия
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