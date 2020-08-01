Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на трассе М-10 в районе подмосковного Клина, пострадали семь человек, из них трое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 81-м километре трассы М-10 в районе Клина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения семь человек пострадали, из них трое детей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавшие доставлены в одну из городских больниц. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ, ДТП произошло в районе 83-го км трассы в 08:15 мск. Водитель легкового автомобиля Volkswagen прорвал ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi и грузовиком. По предварительным данным, травмы получили четыре человека, включая троих детей.