Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Тринадцать человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции. Об этом сообщает в субботу префектура департамента Саона и Луара.

"Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна молодая девушка получила серьезные травмы ног, однако ее жизнь вне опасности", - говорится в коммюнике.

По данным властей, инцидент произошел в районе полуночи. После перепалки между несколькими посетителями бара "автомобиль сбил людей, находившихся перед заведением". Прибывшие на место сотрудники полиции задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточняются.

По данным регионального издания Le Journal de Saône et Loire, находившийся за рулем 20-летний мужчина покинул заведение и вместе с тремя другими людьми и собирался уехать. Когда несколько человек постучали по кузову его машины, он резко сдал назад, сбив находившихся рядом людей, после чего, несмотря на попытки свидетелей не дать выехать ему с парковки, скрылся с места происшествия. Полиция задержала его на дороге в нескольких километрах от бара.