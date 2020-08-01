В Астраханской области эвакуируют паромную переправу из-за поломки рулевого управления

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Свободный дрейф паромной переправы произошел на реке Бушме в Астраханской области из-за выхода из строя рулевого управления. На пароме находятся девять автомобилей и 18 человек, их эвакуируют, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу.

"1 августа в дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Астраханской поступило сообщение, что в Володарском районе из-за выхода из строя рулевого управления произошел свободный дрейф на реке Бушме паромной переправы из села Тумак в село Сизый Бугор. На пароме находятся 9 автомобилей и 18 человек", - говорится в сообщении. Ведутся работы по эвакуации людей.

Как уточнили в пресс-службе, для эвакуации людей и устранения неисправностей парома привлекли спецтехнику, а также средства хозяйствующего субъекта переправы. "На месте от МЧС работают две единицы техники и четыре человека личного состава", - отметили в пресс-службе.