СК назвал возможную причину смерти четырех туристов на алтайской турбазе

БАРНАУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Алтайскому краю считают, что семья с двумя детьми, чьи тела обнаружили накануне на территории туристической базы, могла умереть в результате отравления, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Накануне сообщалось об обнаружении четырех тел, в том числе двоих детей, в номере на туристической базе в Алтайском районе Алтайского края. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. "Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха. Назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.