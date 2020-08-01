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Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом

Еще четверо пострадали

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня в 06:50 на 11-м км автодороги Романово - Калининград со стороны Калининграда в направлении Светлогорска двигался автомобиль Skoda Rapid под управлением 31-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, предварительно, уснув за рулем, в результате чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом под управлением 48-летнего водителя", - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель Skoda умер от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира с ушибами и ссадинами. Несовершеннолетних среди пострадавших нет, отмечает пресс-служба. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

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